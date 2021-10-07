أسعار الغاز تنخفض في أوروبا

2021/10/07 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الخميس، دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.وذكرت وكالة “تاس” أن العقود الآجلة للغاز انخفضت في بداية التعاملات دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.وأنهت أسعار الغاز تعاملات الأربعاء عند 1260 دولارا لكل ألف متر مكعب.وتشهد سوق الغاز الأوروبية ارتفاعا في الأسعار في المدة الأخيرة في ظل تراجع المخزونات وارتفاع الطلب على الوقود الأزرق.

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