عمليات البصرة: قواتنا الأمنية جاهزة لتأمين الحماية للعملية الإنتخابية

2021/10/07 | 20:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألبصرة / نينا / اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي أن القوات الأمنية في محافظة البصرة على أتم الاستعداد لتأمين الحماية للناخبين خلال الفترة القادمة التي ستشهد انتخابات برلمانية.وقال الماجدي في بيان صحفي أن القوات الأمنية قامت بالعديد من الممارسات والتدريب على حماية المراكز الانتخابية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة وتسخير كافة الإمكانات المتاحة .وأضاف ستقوم قواتنا الأمنية بتسهيل حركة القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية خلال فترة الانتخابات لانهم المراة العاكسة لأكبر عرس انتخابي ستشهدة البصرة والعراق بشكل عام .واهاب بالمواطنين من أبناء محافظة البصرة التعاون مع القوات الأمنية والابلاغ عن الحالات المشبوهة عبر الاتصال على الرقم المجاني ١٦٣./ انتهى

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