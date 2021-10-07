2021/10/07 | 20:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى وزير الصحة وكالة الدكتور هاني موسى بدر العقابي ، مجيد دله المستشار الاقتصادي في السفارة الكندية في العراق والاردن والمفوض الاقتصادي للسفارة الكندية في العراق علي عزيز في مقر الوزارة.وذكر بيان للوزارة تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الصحة والحكومة الكندية في المجال الصحي والصناعة الدوائية وتدريب وزيادة قدرات الملاكات الطبية والصحية المهنية والعلمية لتعزيز الواقع الصحي في العراق , وزيادة اعتمادية المؤسسات الطبية العراقية من قبل الحكومة الكندية للحصول على اعتمادية دولية.كما تم مناقشة تزويد وزارة الصحة بمحطات تصنيع الاوكسجين الطبي للمؤسسات الصحية العراقية في ظل التصدي لجائحة كورونا./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يبحث مع وفد من السفارة الكندية التعاون في المجال الصحي والصناعة الدوائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يبحث مع وفد من السفارة الكندية التعاون في المجال الصحي والصناعة الدوائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).