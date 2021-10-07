أمين بغداد يتخذ قرارا يخص منطقة الكرادة

2021/10/07 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أتحذ امين العاصمة بغداد، علاء معن، اليوم الخميس، قرارا يخص منطقة الكرادة في المحافظة.

وذكرت أمانة بغداد في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "معن وجه بازالة جميع المشوهات والمخازن والسكلات عن مدينة الكرادة، سعيا لتغيير مشهدها لوجه ثقافي وادبي"، مبينة أن "ذلك خلال لقائه جمعا من اهالي الكرادة لبحث واقع المدينة واتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة واقعها".

وأضافت أن "الاجتماع تناول موضوع التجاوزات التي تشمل الباعة الجوالين وتجاوزات المحلات والتجاوز على حدود القطعة المخصصة والمخالفات البنائية وتشجيع الازالة الطوعية لها".

وأضاف أن "امين بغداد وجه بتنظيم اصحاب البسطات المتحركة وعدم السماح بالمشيدات الثابتة والسعي لايجاد ساحات نظامية لهم، فيما قدم مقترحاً لايجاد ساحات من الاملاك الخاصة مع تسهيل الموافقات لتحويلها لاسواق نظامية على ان لايتم بيع البسطات بشكل استغلالي وجشع".

وبينت أنه "وجه بعدم السماح للبسطات بغلق طريق السابلة والسيارات وعدم النزول لنهر الشارع والسماح باستغلال متر من الرصيف ورفع السكلات والمخازن المتجاوزة بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني وقيادة عمليات بغداد".

وتابعت أن "امين بغداد اوعز برفع كل انواع التجاوزات والمشوهات للمشهد البصري وعدم السماح لمسؤولي المراكز البلدي بالتماهل برفع التجاوزات واحالة المخالف للجان التحقيق وفرض العقوبات الصارمة".

وأشارت الامانة إلى أن "امين بغداد وجه ايضاً بانارة متنزه ابو نواس وتوفير الاجواء الملائمة للعوائل التي ترتاده".

ولفتت إلى أنه "وجه كذلك بجرد جميع الدور التراثية في الكرادة للحفاظ عليها والسعي لتحقيق فكرة الاستملاك العيني عبر تقييم الدار التراثي ومنح صاحبها قطعة ارض بدل عنها".

وقال معن بحيب البيان: "نسعى لتغيير مشهد الكرادة للوجه الثقافي عبر تشجيع الفعاليات والمعارض الفنية وانشاء الگاليريات والمقاهي الادبية وتشجيع بيع الانتيكات"، مشيراً إلى أن "هناك مقترح فكرة قيد الدراسة لتنفيذ ترام في شارع الكرادة".

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