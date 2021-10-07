أول تعليق من أدفوكات بعد تعادل المنتخب مع لبنان

2021/10/07 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات، أنه كان يرغب بتحقيق الفوز أمام منتخب لبنان في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وقالَ ادفوكات في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، في محضر إجابته عن أسئلة الصحفيين: بالنسبة لي أنا أشاهد جميع مباريات الدوري العراقي، وبإمكاني متابعة كل المباريات عبر التلفاز وجهازي الفني يتابع في العراق، محمد علي عبود وأحمد فاضل شاهدتهما عبر التفاز واقتنعت بهما ودعوتهما، وسنستمر بالمتابعة لأننا نحتاج الى لاعبين أفضلية خلال المرحلة المقبلة. وأضافَ "إذا لعب المنتخب في العراق سأكون متواجداً طبعاً، وأتمنى أن نلعب في العراق بأقرب وقت".

وعد انه "في مباراة اليوم كنا الطرف الأفضل، وخلقنا العديد من الفرص ، وأحب أن أشيد باللاعب محمد علي عبود، كانت أول مباراة له وكان ممتازاً، وسأعمل على دعوة عدد من اللاعبين الجدد خلال الفترة المقبلة".وأشارَ مدرب منتخبنا الوطني في المؤتمر الصحفي" لدينا فريق جيد، لكننا نحتاج الى لاعبين أفضل، وهذا ما سنعمل عليه خلال الفترة القادمة، وبالنسبة للاعبين المهاجمين فالموجودون هم الأفضل، لكن عدم تواجد محمد داود بسبب مشكلة إدارية، وكذلك إصابة مهند علي، أجبرنا على اللعب بإبراهيم بايش كمهاجم ثانٍ الى جانب أيمن حسين".

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