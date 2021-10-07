2021/10/07 | 21:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت واشنطن، الخميس، المواطنين العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية التي ستنطلق يوم غد.

وقالت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث، إن "بلادها تولي أهمية كبيرة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في العراق".

وأكدت "استعداد واشنطن والمجتمع الدولي لتوفير المزيد من الدعم للسلطات العراقية للقيام بواجباتها والاستجابة لمطالب الشعب، والولايات المتحدة متفائلة في شأن هذا التقدم في العراق".

وعن احتمالات التزوير التي يحذّر منها مراقبون وناشطون قالت: "رأينا رغبة واستعداداً لدى السلطات العراقية لإجراء هذه الانتخابات بنزاهة، ولذلك هناك الآن مراقبون دوليون استجابة لطلب السلطات العراقية، التي تعمل كذلك مع المؤسسات الدولية مثل بعثة الأمم المتحدة ومع الولايات المتحدة وغيرها من الدول، لأن هناك إجماعاً دولياً على أهمية هذه الانتخابات".

وعن رسالة واشنطن للناشطين العراقيين، ولا سيما المقاطعين للانتخابات، قالت غريفيث: "الولايات المتحدة تشجع جميع العراقيين على المشاركة في هذه الانتخابات للتعبير عن آرائهم، والطلب من السلطات القيام بواجباتها لتلبية احتياجات الشعب، منذ عامين تقريباً خرج الشعب العراقي احتجاجاً على الفساد الحكومي وسوء إدارة الموارد (...).



هذه الانتخابات مهمة جداً وإدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن تولي أهمية كبيرة للمشاركة الفاعلة من قبل جميع أطياف المجتمع العراقي".

ورداً على سؤال عن التركيبة المحتملة للبرلمان المقبل، قالت إنها لن تتكهن بذلك، مؤكدة أن "الولايات المتحدة تتمتع بعلاقة طويلة الأمد وعميقة مع العراق، ونحن على تواصل مع شركائنا في الحكومة العراقية، لأن الشعب العراقي يستحق دولة قوية ذات سيادة وقادرة على توفير الأمن والاستقرار، نتطلع إلى مزيد من الشراكة مع دولة العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تدعو العراقيين الى المشاركة الواسعة في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تدعو العراقيين الى المشاركة الواسعة في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).