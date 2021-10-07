تضمنت 9 دول عربية.. أبوظبي تحدث

2021/10/07 | 21:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، عن تحديث قائمة الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة.

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