السيول تودي بحياة 4 أشخاص في ولاية أمريكية

2021/10/07 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

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توفي 4 على الأقل في ولاية ألاباما الأمريكية نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت إلى سيول غمرت البيوت وأغلقت الطرقات.





وقال مسؤول في مقاطعة مارشال في وقت مبكر اليوم الخميس إن السيول تسببت في مقتل طفل في الرابعة من عمره، بينما ذكرت مواقع إخبارية أن 3 قتلى آخرين عُثر عليهم في سيارتين جرفتهما المياه من على الطرق إلى جداول في مناطق متضررة بشدة بمقاطعتي مارشال وهوفر.

وأوضح مسؤولون أنه تم إنقاذ زهاء 20 آخرين من مركبات وأكثر من 80 شخصا من منازل غمرتها المياه.

وكانت الهيئة الوطنية للطقس حذرت أمس من سيول مفاجئة لمقاطعتي شيلبي وجيفرسون في ألاباما حيث سجلت محطات الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة وصل منسوبها إلى ما بين 13 و25 سنتيمترا في يوم واحد.

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