القوات الأمريكية “القتالية” تباشر الانسحاب من العراق

2021/10/07 | 23:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن الجيش العراقي، الخميس، أن القوات الأمريكية المكلفة بمهام قتالية باشرت في الانسحاب من البلاد.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال رسول: “القوات الأمريكية المكلفة بمهام قتالية باشرت في الانسحاب، وهناك جهد مستمر من أجل استكمال عملية الانسحاب بالكامل بحلول 31 كانون …

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