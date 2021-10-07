2021/10/07 | 23:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أهابت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بالقوات المسلحة المشاركة الواسعة في الانتخابات .وقالت اللجنة في بيان انه بالتزامن مع إكمال اللجنة الأمنية العليا للانتخابات كافة الإجراءات اللوجستية والتحضيرية والأمنية لانطلاق الانتخابات البرلمانية التي تستهلها القوات الأمنية البطلة بالتصويت الخاص الذي لم يتبق على انطلاقه سوى ساعات قليلة ويسطر الابطال مفخرة جديدة تضاف إلى سجل مفاخرهم وانجازاتهم لشعبهم وبلدهم ، ستناط بكم أيها الابطال يا منتسبي قواتنا الأمنية والعسكرية مسؤوليتان أولهما حماية العملية الديمقراطية وتأمين الانتخابات البرلمانية والأخرى مشاركتكم الواسعة في الانتخابات بتصويتكم الخاص لبناء مستقبل العراق الزاهر.واضافت كنتم وما زلتم وستبقون على قدر المسؤولية وعند حسن ظن شعبكم وقيادتكم فهبوا وسارعوا وكونوا قدوة لاخوتكم الذي سيكملون مشوار بناء مستقبل العراق في العاشر من تشرين الأول الجاري./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تهيب بالقوات المسلحة المشاركة الواسعة في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تهيب بالقوات المسلحة المشاركة الواسعة في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).