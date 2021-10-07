الفنان علي جاسم يفجر مفاجأة ويعتزل الغناء نهائيا

2021/10/07 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفنان العراقي علي جاسم، الخميس، بشكل مفاجئ اعتزاله للفن نهائياً.

ونشر جاسم على حسابه بموقع "سناب شات"، (7 تشرين الأول 2021)، سلسلة صور، جاء فيها: "حسبي ونعم الوكيل..



أعلن اعتزالي الوسط الفني نهائيا ومن غير رجعة".

وأضاف: "وراح اوافيكم بفيديو مفصل اني ليش اتخذت هذا القرار"، دون أي تفاصيل أخرى حول سبب هذا القرار.

ويأتي قرار الفنان علي جاسم، بعد ساعات من إطلاقه أغنية جديدة بعنوان "حقك عليه واعتذر"، من ألحانه وغنائه وكلمات الشاعر مهند العزاوي.

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