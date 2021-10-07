'ان ار تي' ينشر رابط التقديم للقبول المركزي في الجامعات العراقية

2021/10/07 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، اطلاق استمارة التقديم الإلكترونية للقبول المركزي الخاصة بالعام الدراسي 2022/2021.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، (7 تشرين الاول 2021)، انه "ومراعاة لآليات وتوقيتات التقديم فإن الاستمارة الإلكترونية في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) ستبقى متاحة أمام الطلبة من خريجي الدور الأول والطلبة المشمولين بالدور الثاني لمدة عشرين يوما من تاريخ إطلاقها".

وأضافت "وفي هذا السياق يشترط نظام القبول المركزي في قناة التقديم العامة أو قناة ذوي الشهداء أن يكون الطالب من خريجي السنة الحالية أو السنة السابقة أو الطلبة العراقيين الوافدين الحاصلين على الشهادة الإعدادية العراقية من مواليد 1997 وما بعده على وفق ضوابط القبول المركزي المنصوص عليها في دليل الطالب".

وتابعت "وبهذا الصدد يتوجب على خريجي الدراسة الإعدادية من الفرعين التطبيقي والإحيائي ملء خمسين اختيارا وأن لا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة فيما يكون خريجو الفرع الأدبي ملزمين بملء ما لا يقل عن خمسة وعشرين اختيارا ولا يزيد عن خمسين ولا يقل عدد المعاهد عن عشرة".

وبينت "وفي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة أن القبول المركزي يتم في ضوء الاختيارات المثبتة في الاستمارة الإلكترونية اعتمادا على رغبة الطالب والمنافسة في المجموع فإنها تجدد دعوتها أبناءها الطلبة الى التأني والتدقيق والاستعانة بدليل الطالب (http://mohesr.gov.iq/.../min.../2021/10/daleel-2021-2022.pdf) لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالجامعات والكليات وأقسامها والمعاهد التي سيقدمون إليها".

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