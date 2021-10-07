التعليم تعلن إطلاق استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات

2021/10/07 | 23:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التعليم العالي، الخميس، عن إطلاق استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات.

وقالت الوزارة في بيان، إنها “أطلقت استمارة التقديم الإلكترونية للقبول المركزي الخاصة بالعام الدراسي 2022/2021، وومراعاة لآليات وتوقيتات التقديم فإن الاستمارة الإلكترونية في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) ستبقى متاحة أمام الطلبة من خريجي الدور الأول والطلبة المشمولين بالدور الثاني لمدة عشرين يوما من تاريخ إطلاقها”.

وأضافت الوزارة أن “نظام القبول المركزي في قناة التقديم العامة أو قناة ذوي الشهداء يشترط أن يكون الطالب من خريجي السنة الحالية أو السنة السابقة أو الطلبة العراقيين الوافدين الحاصلين على الشهادة الإعدادية العراقية من مواليد 1997 وما بعده على وفق ضوابط القبول المركزي المنصوص عليها في دليل الطالب”.

ولفت بيان الوزارة الى أنه “يتوجب على خريجي الدراسة الإعدادية من الفرعين التطبيقي والإحيائي ملء خمسين اختيارا وأن لا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة فيما يكون خريجو الفرع الأدبي ملزمين بملء ما لا يقل عن خمسة وعشرين اختيارا ولا يزيد عن خمسين ولا يقل عدد المعاهد عن عشرة”.

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