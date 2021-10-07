البحرين ترفع 11 دولة من قائمة السفر

2021/10/07 | 23:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين أنه تقرر بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 10 أكتوبر 2021، رفع 11 دولة عن قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء.وأوضحت شؤون الطيران المدني في البحرين في بيان صادر، اليوم الخميس، أن تلك الدول هي …

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