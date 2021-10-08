2021/10/08 | 00:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aE0og-gF9Ag

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خالد هاشم: تولي الكاظمي رئاسة الوزراء المقبلة أمر وارد جدا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خالد هاشم: تولي الكاظمي رئاسة الوزراء المقبلة أمر وارد جدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).