2021/10/08 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشفت الحكومة المحلية لمحافظة الديوانية، اليوم الخميس، عن وجود مافيات لبيع القطع السكنية في مديرية البلدية بطرق غير قانونية.

وقال نائب المحافظ فارس وناس في حديث لـ(بغداد اليوم): "بعد ورود شكاوى تم تشكيل لجان لمتابعة عمل وتدقيق مديرية بلدية المحافظة حول بيع الأراضي بطرق غير قانونية".

وأضاف ان "المحافظة تمكنت من ايقاف عمليات فساد بشان ملف بيع الاراضي السكنية ضمن المادة ٢٥"، مشيرا الى "وجود مافايات وشبكات داخل المديرية تقوم بالاستيلاء على ارقام قطع الاراضي وتمنحها بطرق غير قانونية لأشخاص".

وتابع وناس ان "الحكومة المحلية تمكنت وبشكل جيد من ايقاف الامر وابعاد جميع من كان له يد بذلك واحالة الملف للنزاهة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملفات فساد بالأراضي.. محافظة عراقية: "مافيات" تبيع القطع السكنية بطرق غير قانونية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملفات فساد بالأراضي.. محافظة عراقية: "مافيات" تبيع القطع السكنية بطرق غير قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).