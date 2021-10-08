بريمونتادا مثيرة.. فرنسا الى نهائي دوري الامم الاوروبية بعد الفوز على بلجيكا

2021/10/08 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تأهل منتخب فرنسا الى نهائي دوري الامم الاوروبية بعد الفوز على بلجيكا 3-2.و تقدم المنتخب البلجيكي بهدفين في الشوط الاول عن طريق كاراسكو ولوكاكو، ثم قلبت فرنسا النتيجة بعدما سجل بنزيمة الهدف الاول ليضيف مبابي الثاني من ركلة جزاء قبل ان يسجل ثيو هيرنانديز الهدف الحاسم في الوقت القاتل.وبهذا الفوز تضرب فرنسا موعدا مع المنتخب الاسباني في نهائي البطولة./انتهى9

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