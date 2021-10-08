فرنسا تتأهل إلى نهائي دوري الأمم الاوروبية على حساب بلجيكا

2021/10/08 | 00:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتأهل مُنتخب فرنسا، الخميس، إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على نظيره البلجيكي بثلاثة أهداف لهدفين، بعد مُباراة مُثيرة في نصف النهائي الناري.وبدأ التسجيل في المُباراة التي استضافها ملعب أليانز تورينو عن طريق نجم بلجيكا كاراسكو الذي راوع الظهير الأيمن للديوك بنجامين بافارد، ويُسدد الكرة في الزاوية القريبة الصعبة على الحارس الفرنسي هوجو لوريس، وكان ذلك في الدقيقة 37 من اللقاء.واستغل مُنتخب بلجيكا ارتباك الفرنسيين بعد الهدف ليُسجل الهداف روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعد تمريرة بينية رائعة من كيفين دي بروين ليُسدد بقوة من زاوية صعبة في مرمى لوريس، وانتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكا بهدفين دون رد.في الشوط الثاني بدا واضحاً تصميم الفرنسيين على العودة من بعيد، وهو ما تحقق لهم بفضل كريم بنزيما الذي قلص الفارق بهدفٍ في الدقيقة 62 بعد فاصل مهاري رائع من مبابي وصلت من بعده الكرة لبنزيما الذي استدار وسدد في مرمى زميله كورتوا رغم كثافة لاعبي بلجيكا حوله.وفي الدقيقة 69، تمكن النجم كيليان مبابي من تسجيل هدف التعادل للديوك من ركلة جزاء حصل عليها زميله أنطوان جريزمان، واحتسب الحكم الركلة بعد الرجوع لتقنية الفيديو “الفار”، ليرد عليه بوجبا بتسديدة قوية من ركلة حرة اصطدمت بعارضة كورتوا في الدقيقة 88.وكاد لوكاكو أن يُنهي المُباراة بفوزٍ لبلجيكا بعد أن هز شباك لوريس في الدقيقة 86، ولكن هدفه لم يُحتسب لوجود حالة تسلل أظهرتها تقنية الفيديو “الفار”.وفي الدقيقة 90 تمكن النجم تيو هيرنانديز في تسجيل هدف الفوز للفرنسيين بتسديدة صاروخية رائعة، ليحتفل بعدها مع شقيقه لوكاس بالهدف الغالي.وكان مُنتخب إسبانيا قد نجح في حجز المقعد الأول في النهائي الذي يُقام يوم الأحد بعد انتصاره المُثير على إيطاليا بهدفين لهدف، في المُباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على أرض ملعب سان سيرو في ميلانو

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