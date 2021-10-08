2021/10/08 | 00:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت اللجنة الأمنية العليا، لتأمين الانتخابات، انتهاء الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك قبل ساعات على انطلاق التصويت الخاص.

وقالت اللجنة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بالتزامن مع إكمال اللجنة الأمنية العليا للانتخابات كافة الإجراءات اللوجستية والتحضيرية والأمنية لانطلاق الانتخابات البرلمانية التي تستهلها القوات الأمنية البطلة بالتصويت الخاص الذي لم يتبق على انطلاقه سوى ساعات قليلة ويسطر الأبطال مفخرة جديدة تضاف إلى سجل مفاخرهم وإنجازاتهم لشعبهم وبلدهم".

وأضافت، "ستناط بكم أيها الأبطال يا منتسبي قواتنا الأمنية والعسكرية مسؤوليتان أولهما حماية العملية الديمقراطية وتأمين الانتخابات البرلمانية والأخرى مشاركتكم الواسعة في الانتخابات بتصويتكم الخاص لبناء مستقبل العراق الزاهر".

وتابعت "كنتم وما زلتم وستبقون على قدر المسؤولية وعند حسن ظن شعبكم وقيادتكم فهبوا وسارعوا وكونوا قدوة لأخوتكم الذين سيكملون مشوار بناء مستقبل العراق في العاشر من تشرين الأول الجاري".

اقرأ/ي أيضًا:

انتخابات تشرين..



تعطيل الدوام الرسمي في العراق ليومين

وزارة الداخلية تقول إنّ 68% من العراقيين سيشاركون في الانتخابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا للانتخابات تصدر بيانًا قبل ساعات من التصويت الخاص) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا للانتخابات تصدر بيانًا قبل ساعات من التصويت الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).