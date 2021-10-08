2021/10/08 | 00:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Em7nLENUiaQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بهذا الشكل فضحت المعارضة مواقع ايران السرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بهذا الشكل فضحت المعارضة مواقع ايران السرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).