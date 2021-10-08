2021/10/08 | 00:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gHyUrHKAUQA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبدالسلام البرواري: حظوظ الاحزاب الصغيرة قليلة جدا في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبدالسلام البرواري: حظوظ الاحزاب الصغيرة قليلة جدا في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).