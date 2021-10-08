2021/10/08 | 00:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تعرض المنتخب العماني للهزيمة الثانية على التوالي، في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بخسارته أمام أستراليا (3-1)، اليوم الخميس، في ملعب خليفة الدولي في قطر.سجل أهداف استراليا أوير مابيل ومارتن بويلي وميتشيل دوك، بينما سجل الهدف الوحيد لمنتخب عمان اللاعب المنذر العلوي.ورفع المنتخب الأسترالي رصيده الى 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، بينما تجمد رصيد منتخب عمان عند 3 نقاط متساويا مع اليابان والصين./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمان تتلقى الهزيمة الثانية بتصفيات كأس العالم .. امام استراليا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمان تتلقى الهزيمة الثانية بتصفيات كأس العالم .. امام استراليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).