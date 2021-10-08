استخراج رفات من مقبرة جماعية في الأنبار

2021/10/08 | 00:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت السلطات العراقية، الخميس، أعمال التنقيب في موقع لمقبرة جماعية في منطقة الحليوات ‏بمحافظة الأنبار غربي البلاد، خلفها تنظيم داعش في أكتوبر من عام 2014‏‎.

وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تابعه ‏NRT‏ عربية إن "العملية تمت ‏بالتعاون مع "يونيتاد" فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها ‏تنظيم داعش‎.



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وكان موقع التنقيب قد تم اختياره بناءً على الاستراتيجية المشتركة لتحقيقات المقابر الجماعية ‏التي تم اعتمادها من قِبَل السلطات العراقية وفريق يونيتاد في سبتمبر من عام 2020‏‎.



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وأضافت "يونامي" في بيانها أن الأعمال شارك فيها عدد من المتخصصين من دائرة شؤون ‏وحماية المقابر الجماعية ودائرة الطب العدلي وفريق التحقيق يونيتاد وبإشراف ودعم من قبل ‏لجنة التنسيق الوطنية وبمساعدة دائرة شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة‎.



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وساعد المختصون في جمع وتوثيق الأدلة وحفظ والرفات التي يتم استخراجها بما يتماشى مع ‏المعايير الدولية‎.



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وكشف التقرير عن بدء حملة جمع عينات الحمض النووي من عائلات ضحايا تنظيم داعش ‏لمطابقتها مع رفات الضحايا.‏

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