انتهاك -قيمة- الانسان: اشكالية الدولة و الدين..؟؟!!. - اكرم هواس

2021/10/08 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اكرم_هواس انتهاك "قيمة" الانسان: اشكالية الدولة و الدين..؟؟!!.بعد طوفان الكورونا الذي ما يزال يغرق الكثيرين في العالم ظهرت في الايام القليلة الماضية بعض المؤشرات التي اعادتنا الى حكاية العولمة و الياتها "الكلاسيكية" في تجاوز "سيادة" الدولة و "حرمة" الانسان ..في الوقت الذي اغلقت فيسبوك الضوء في حياة /التواصل لنصف سكان الارض في مناورة "لا نعرف تاثيراتها القادمة" ظهر تقرير في فرنسا عن تجاوز ......





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