2021/10/08 | 01:10 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - 12 دولة تشيد بجهود مفوضية الانتخابات في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: G5ln28iGosQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - 12 دولة تشيد بجهود مفوضية الانتخابات في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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