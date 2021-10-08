2021/10/08 | 01:10 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a6IxGXXAKfo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء زعيم تحالف قوى الدولة الدولة سماحة السيد عمار الحكيم في قناة الشرقية | 2021/10/7) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء زعيم تحالف قوى الدولة الدولة سماحة السيد عمار الحكيم في قناة الشرقية | 2021/10/7) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).