2021/10/08 | 01:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -a9VErDweqc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدورة الخامسة | اسعد العيداني : ادعم استمرار السيد الكاظمي في رئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدورة الخامسة | اسعد العيداني : ادعم استمرار السيد الكاظمي في رئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).