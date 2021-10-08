2021/10/08 | 04:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 35q0E-a0idI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في البصرة العراقية وبدعم من فايزر الأميركية.. حملة توعية ضد سرطان الثدي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في البصرة العراقية وبدعم من فايزر الأميركية.. حملة توعية ضد سرطان الثدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).