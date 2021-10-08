2021/10/08 | 08:24 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ذي قار: الخطة الامنية متكاملة لممارسة عملية الاقتراع في مراكز المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/08 | 08:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار: الخطة الامنية متكاملة لممارسة عملية الاقتراع في مراكز المحافظة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار: الخطة الامنية متكاملة لممارسة عملية الاقتراع في مراكز المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).