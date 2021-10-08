2021/10/08 | 08:25 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي بشأن انطلاق عملية التصويت الخاص لمنتسبي الاجهزة الامنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/08 | 08:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان رسمي بشأن انطلاق عملية التصويت الخاص لمنتسبي الاجهزة الامنية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان رسمي بشأن انطلاق عملية التصويت الخاص لمنتسبي الاجهزة الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).