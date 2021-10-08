رئيس مجلس المفوضين: انتخابات تشرين ستكون وفق المعايير الدولية

2021/10/08 | 08:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- فاطمة رحمةأكد رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان، اليوم الجمعة، أن انتخابات تشرين ستكون وفق المعايير الدولية.وقال عدنان لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "هناك اهتماما دوليا وحرصا كبيرا على تقييم هذه العملية وارسال رسالة اطمئنان للمجتمع الدولي وهذا ما نتمناه الآن".واضاف أن "هذه الانتخابات ستكون وفق المعايير الدولية"، مشيرا الى "إمكانية أن يجد العالم انتخابات تشرين مختلفة عن الانتخابات السابقة".ولفت الى أن "الاجراءات تسير مثلما خطط ورسم لها وستكون الانتخابات ناجحة بكل المعايير".وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.ويشمل التصويت الخاص منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين ،فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق والذي يتنافس فيه 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

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