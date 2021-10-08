البابا يدعو لتحويل أموال السلاح للطعام واللقاحات

2021/10/08 | 08:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصف البابا فرنسيس، في ختام اجتماع قادة الأديان في روما، تجارة السلاح بآفة للإنسانية، قائلاً اليوم الخميس، إن الأموال التي تُنفق على الأسلحة يجب تحويلها لإطعام الجياع، وتوزيع اللقاحات بشكل عادل.

وقال في كلمته أمام مدرج الكولوسيوم القديم في روما: “سلاح أقل وطعام أكثر، نفاق أقل وشفافية أكثر، لقاحات أكثر تُوزع بعدالة وأسلحة أقل تسوق دون تمييز”.

وتحدث فرنسيس بعد كلمات قادة دينيين مسلمين، ويهود، ومسيحيين آخرين وللمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تحادثت مع البابا في وقت سابق اليوم.

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