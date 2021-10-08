2021/10/08 | 08:28 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..
طائرات “F-16” تشارك في تأمين الانتخابات المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. طائرات “F-16” تشارك في تأمين الانتخابات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
طائرات “F-16” تشارك في تأمين الانتخابات المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. طائرات “F-16” تشارك في تأمين الانتخابات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. طائرات “F-16” تشارك في تأمين الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).