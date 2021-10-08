2021/10/08 | 08:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء التصويت الخاص وسط تنظيم مهني عالي المستوى في هذا العرس الانتخابي بجميع محافظات العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء التصويت الخاص وتوافد القوات الامنية الى مراكز الاقتراع) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء التصويت الخاص وتوافد القوات الامنية الى مراكز الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).