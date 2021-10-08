توجيه جديد من القضاء حول يوم الاقتراع الخاص

2021/10/08 | 08:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه مجلس القضاء الاعلى، الجمعة، محاكم التحقيق الخفر القيام بمهام اللجان القضائية يوم الاقتراع الخاص

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وذكر مركز الإعلام القضائي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الأول 2021)، انه "في اعمام لاحق للاعمام الصادر بتاريخ 2021/10/4 بخصوص تشكيل لجان قضائية لتلقي الشكاوى والاخبارات عن الجرائم التي ترتكب في يوم الانتخابات، وجه المجلس بتكليف محاكم التحقيق الخفر في كافة المحاكم القيام بمهام هذه اللجان يوم الاقتراع الخاص في يوم الجمعة الموافق 2021/10/8".

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