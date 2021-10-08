العراق.. انطلاق

2021/10/08 | 08:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها، الجمعة، للتصويت الخاص في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها الحكومة العراقية لتهدئة غضب الشارع إثر الاحتجاجات الشعبية التي هزت البلاد في أكتوبر 2019.

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