2021/10/08 | 08:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تنشر وكالة “المركز الخبري الوطني”، نموذج ورقة الأقتراع الخاص، مع اليـة التصويت في انتخابات مجلس النواب 2021 على ورقة اقتراع وتكون عملية التصويت باستخدام قلم ختم التأشير، لاختيار رقم المرشح او […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..ورقة الاقتراع وآلية التصويت فيها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة..ورقة الاقتراع وآلية التصويت فيها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة..ورقة الاقتراع وآلية التصويت فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).