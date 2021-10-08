2021/10/08 | 08:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عممت المحكمة الاتحادية، رسميًا قرارها الخاص في دعوى الطعون الحكومية بقانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ، الى الوزارات ودوائر الدولة كافـة للمباشرة بتنفيذه .وكانت المحكمة الاتحادية قررت ، في 20 ايلول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..المحكمة الاتحادية تصدر تعميمًا جديدًا بشأن موازنة 2021 المركز الخبري الوطني.

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