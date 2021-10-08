مستشار الكاظمي: الانتخابات بدات نجاحها من الان

2021/10/08 | 08:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، الجمعة، ان عملية التصويت الخاص تسير وفق ما رسم لها.

وتوقع الهنداوي في تصريح تابعه NRT عربية (8 تشرين الاول 2021)، "بازدياد اعداد المشاركين في التصويت الخاص"، مبينا ان "الانتخابات بدات نجاحها من الان".

وأضاف أن "المراقبين الدوليين يتواجدون في مراكز التصويت".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

ويشمل التصويت الخاص منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين ،فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق والذي يتنافس فيه 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

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