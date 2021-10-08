في يوم الاقتراع .. القوة الجوية تؤمن سماء الوطن

2021/10/08 | 08:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تنشر وكالة الانباء العراقية (واع)، صورا لطيران القوة الجوية الذي يشارك في خطة تأمين عملية الاقتراع الخاص لانتخابات تشرين.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

ويشمل التصويت الخاص منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين .

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