الأمم المتحدة ترحب باستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي

2021/10/08 | 08:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رحب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك باستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وقال دوجاريك في تصريحات الخميس: “نرحب ترحيباً حاراً بهذا الإعلان المهم للغاية من قبل دولة الإمارات” مشجعاً الدول الأخرى “لتحذو حذو المبادرة الإماراتية في المستقبل، خاصة قبيل انعقاد المؤتمر الـ26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 في غلاسكو”.

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