رسائل الليل واجوبة النهار - ساطع هاشم

2021/10/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ساطع_هاشم الكائنات نوعين: النشيط والهامد في فوضى منظمة بشكل هرمي، الأبرياء فيها فريسة للمجرمين الجناة والذين هم دائماً يقيمون في اعلى الهرم، وفي هذا الترتيب فان غريزة قطيع الغنم او باقي الحيوانات تشبه غريزة قطيع البشر والانس ولا فرق ابداً.بعض المتحذلقين لا يعجبهم التشبه بالغنم، لان الناس عاشوا حياتهم كلها بالاعتقاد بان الانسان هو الكائن العاقل والمخلوق من غير (طينة) الاحياء الاخرى فهو اسمى المخلوقات ولا ......





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