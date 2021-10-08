في العلاقة بين الثّقافة والدّيمقراطيّة - حسن مدن

2021/10/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن كي نحدد ـ ونضع بعض الأطروحات حول علاقة المثقفين بالدّيمقراطيّة يتعين علينا، بدءاً، أن نمسك بتعريف لكليهما، منه ننطلق.



والحق يقال إنه لايمكن النظر إلى مسألة التحوّل الديمقراطي مفصولاً أو معزولاً عن دور الثقافة بوصفها عامل تمهيد لهذا التحول على مدار تاريخ طويل، وبوصفها كذلك متأثرة بالمردود الايجابي والكبير لهذا التحوّل، لأن فضاء الدّيمقراطيّة هو الفضاء الذي تحتاجه الثقافة كيما تعطي وتتطور.يب ......





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