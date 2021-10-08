السعودية تكافح

2021/10/08 | 09:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطات السعودية، من القبض على شخص امتهن عمليات تجميل الإبل بغرض زيادة قيمتها، وذلك بحسب ما أعلن حساب الأمن العام في تويتر، مساء الخميس.

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