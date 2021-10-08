سعد معن للسومرية: لن نسمح لاي تدخل لفرض اسماء معينة على القوات الامنية

2021/10/08 | 09:15 - المصدر: السومرية نيوز

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معن للسومرية: لن نسمح لاي تدخل لفرض اسماء معينة على القوات الامنية لانتخابهم

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