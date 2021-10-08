وزارة الدفاع تدلي بأول موقف من اجراءات التصويت الخاص

2021/10/08 | 09:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، أن عملية التصويت الخاص تجري بسلاسة.

وقال آمر فوج الانضباط العسكري الثاني في الوزارة العقيد يحيى خلف حسن، للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (8 تشرين الاول 2021)، إن "العملية الانتخابية سهلة جدا وسلسة، وهناك تعاون كبير من مفوضية الانتخابات".

وأوضح، ان "القوات الأمنية وفرت الحماية لجميع المراكز الانتخابية"، مشيرا إلى ان "الوزارة نظمت عددا من المحاضرات لمنتسبيها للتصويت لتسهيل عملية الاقتراع".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، ويشمل التصويت الخاص منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت اليوم أكثر من مليون و75 ألف عراقي موزعين على وزارات الدفاع، والداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب، ووزارتي البيشمركة والداخلية بإقليم كوردستان، والنازحين، ونزلاء السجون.

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