تحذير من مقتدى الصدر تزامنا مع الساعات الأولى من التصويت الخاص

2021/10/08 | 09:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، من ممارسة الترغيب او الترهيب او الضغوطات على الناخبين.

وقال الصدر في تغريدة، اطلع عليها NRT عربية (8 تشرين الاول 2021)، مع انطلاق التصويت الخاص لمنتسبي قوى الأمن والنازحين والنزلاء، "نحن نتابع كرنفالهم الوطني هذا، وسنبلغ عن اي ازعاج او تدخل لاترتضونه لكم ولهيبتكم".

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