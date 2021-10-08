مكتب رئيس الوزراء:العمل في المراكز الانتخابية منتظم

2021/10/08 | 09:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - فاطمة رحمةأكد فريق الدعم الانتخابي في مكتب رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، أن العمل في المراكز الانتخابية منتظم ومنضبط، مبيناً أن طوابير منتسبي القوات الأمنية تتوافد نحو المراكز الانتخابية.وقال خبير الأمن الانتخابي في مكتب رئيس الوزراء بشار السعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "منذ ساعات الصباح الباكر توجهنا الى مراكز الاقتراع للاطمئنان على ديمومة العمل"، مؤكداً أن "العمل في المراكز الانتخابية منتظم ومنضبط، والمفوضية كانت على أهبة الاستعداد، وطوابير منتسبي القوات الأمنية منتظمة".وأضاف أن "الجنود والضباط محتفلون بهذا العرس الكبير الذي يليق بهم كعراقيين، والأجهزة تعمل من الساعة الـ7 صباحاً".وأشار إلى "التزام القوات الأمنية بالإجراءات الصحية، فضلاً عن علامات سلامة الدفاع المدني التي تقدم السلامة الوقائية".وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.ويشمل التصويت الخاص منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين ،فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق والذي يتنافس فيه 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

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