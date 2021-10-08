بعثة الاتحاد الأوروبي: مشهد التصويت الخاص هادئًا

2021/10/08 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت مديرة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون، الجمعة، أن المشهد الانتخابي في التصويت الخاص ما زال هادئا.وقالت كرامون في حديث للوكالة الرسمية، إن “هنالك 90 شخصاً موجودين بالوقت […]

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