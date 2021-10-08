2021/10/08 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء القائد العام، مصطفى الكاظمي، يتابع وقائع التصويت الخاص بشكل مباشر.وقال رسول في حديث صحافي، أن “هناك إقبالاً وتوافداً كبيرين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يتابع عبر غرفة “خاص” وقائع التصويت خاص المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتابع عبر غرفة “خاص” وقائع التصويت خاص) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتابع عبر غرفة “خاص” وقائع التصويت خاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).